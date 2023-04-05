有些人一旦訂定了目標，便會立馬行動並努力完成，但《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、天秤座、雙子座和別人分享自己的計畫和目標時，總是說得頭頭是道，但實際上會因懶散個性，導致事情一拖再拖，最後還給自己找藉口辯解。
▍雙魚座
雙魚座熱衷於分享事物，總在跟人的聊天時對於自己的計畫、目標滔滔不絕，嘴上說得頭頭是道，但個性懶散的雙魚座總是一貫的拖延作風，以致目標、計畫沒完成，自己還會找各種藉口。
▍天秤座
天秤座天生口才好，總是能把話說得非常動聽且振奮人心，但關鍵問題是天秤座每次要做一件事情時，常常被自己懶惰個性給打敗，以致於錯過了開始的最佳機會，最終又陷入無止盡的懊悔中。
▍雙子座
雙子座做事情容易三分鐘熱度，他們時常決定好一個計畫後，會因對這件事失去新鮮感，就把計畫、目標拋諸腦後，又去做另一件事情。若旁人問起此事，他們會搬出各種理由替自己辯解。
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