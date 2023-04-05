在蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫即將會面的敏感時刻，大陸福建海事局今日一早宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，宣布對「小三通」客運航線等處水域展開巡航巡查，針對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。行動將為期3天。

據福建海事局發布消息，5日上午9時，由大陸在台灣海峽的大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊駛離福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

消息稱，本次專項行動為期3天，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域開展巡航巡查。

消息稱，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。未來兩天，「海巡06」輪編隊將持續在台灣海峽中北部開展巡航巡查行動。