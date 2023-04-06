全民普發現金6000元已經有不少人已經領取，數位部表示，若還未領取、使用登記入帳的人，「登記入帳2.0」將於4月11日上線，採當天18點前登記當天入帳。

數位部表示，4月11日起，只要登記資料完成，經系統檢核帳號資料無誤，於當天18點前登記者當天就會入帳，18點後登記則在隔日入帳。如遇到例假日，入帳時間則順延至最近一個營業日。

數位部說，登記入帳免出門、免插卡，只要準備好身分證字號或居留證號、本人的銀行帳號、和健保卡號，簡單的步驟就能完成登記；而若沒有收到入帳通知，也可以到「https://6000.gov.tw」官網查詢登記結果

數位部提醒，普發現金6000元領取管道有5種，只有「登記入帳」要先上網登記。除了要登記入帳的民眾，欲使用 ATM領取現金、郵局臨櫃領取現金，以及是特定對象直接入帳，和特定偏鄉造冊發放的話，都不需要上網登記。

另外如果想瞭解更多，請上「https://6000.gov.tw」查詢，或致電1988免付費專線詢問。慎防來路不明的網站與訊息，疑似詐騙請撥打165反詐騙專線查證。