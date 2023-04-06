大陸首艘國產航母山東艦組成的航母編隊5日穿越巴士海峽，經過台灣東南海域展開首次西太平洋訓練。大陸軍事專家表示，山東艦航母編隊赴西太平洋開展遠海訓練更有利於錘煉實戰能力，而未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。

《環球時報》報導，山東艦是大陸自主設計、自主配套、自主建造的首艘航母，於2019年12月交接入列。入列迄今，山東艦先後完成跨區機動、編隊戰術等訓練任務。從官方發布的訓練動態中可以看到，山東艦奔赴遠海訓練的日子指日可待。

3月初，大陸央視一篇關於山東艦的主題報導中提及，去年山東艦通過層層考驗，如期完成既定作戰能力目標，取得了戰備訓練的「通行證」。山東艦艦員稱，「隨著經歷檢驗的戰法戰術越來越多，我們挺進深藍的底氣也越來越足了」；另一位艦員則稱，在不久的將來，我們將與遼寧艦編隊共赴遠海深藍。

大陸軍事專家張學峰5日表示，山東艦航母編隊出第一島鏈，赴西太平洋開展遠海訓練，是順理成章、水到渠成的事，外界不值得大驚小怪。只有見慣了大風大浪，在風浪中摔打，以後才能經受住大風大浪。

張學峰表示，對於航母而言，大型航母的預設作戰環境通常在島鏈外、大洋上，因此只有在大洋上，才能發揮航母編隊的火力優勢。「在第一島鏈內，岸基航空兵力量就能有效應對來家門口騷擾的不速之客，相較而言，航母艦載機的控制半徑有上千公里，航母編隊部署到島鏈外才能發揮它的火力優勢；在寬闊的大洋上，還能充分發揮航母編隊的機動力，減少被對方發現的概率，提高航母編隊自身生存能力」。

因此，本著戰時在哪裡作戰，平時就要在哪裡訓練的原則，航母編隊就要拉到大洋上去訓練。張學峰認為，通過遠海訓練，山東艦一方面可以更熟悉預設戰場的海洋環境、氣候氣象特點。另一方面，島鏈外訓練是對指戰員心理上歷練。「在大洋上訓練，航母遠離岸基力量支撐和支援，會面對更多不可預見因素，比如會面國外軍機、戰艦的近距離干擾、騷擾，編隊要完全靠自身力量獨立處置，更有利於錘煉航母編隊的實戰能力」。

此前，遼寧艦航母編隊赴西太平洋進行遠海訓練時，日本不僅出動「出雲」號直升機航母跟蹤監視，日戰機還升空應對中方艦載機活動。此外，遼寧艦在遠海訓練期間也與美國海軍的「馬斯廷」號驅逐艦有近距離接觸。

大陸軍事專家宋忠平5日表示，無論是遼寧艦還是山東艦都絕不是「宅男」，都會在遠海遠空形成強大的戰鬥力和保障力，在未來的軍事鬥爭準備中都會發揮重要作用。山東艦到西太訓練就是一次重要的軍事演訓，具有很強的針對性和實戰性。山東艦的遠海訓練還預示了另一種可能，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練，形成「一加一大於二」的優勢。