駕駛行經151縣道時，慘遭下山客運迎面撞擊並被拖行，最後車子卡在山溝，該客運才終於停下。（翻攝自臉書爆料公社）

駕駛行經151縣道時，慘遭下山客運迎面撞擊並被拖行，最後車子卡在山溝，該客運才終於停下。

真的是祖先有保佑！駕駛清明連假行經151縣道時，突然對向下山車道有輛客運狂閃大燈，跨越雙黃線，疑似煞車失靈衝了過來，當時駕駛與前方車輛緊急煞車，扔遭到該客運撞擊，且駕駛的車輛還被拖行跌入山溝，該客運才終於停了下來，駕駛表示「客運上的人都向他感謝，不然翻車的救是這些乘客」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段33秒影片，他表示清明連假返鄉，行經151縣道行駛，沒想到，有輛下山的客運疑煞車失靈，直接撞了上來，「他莫名被客運當墊背擊落，遇上這種事人生跑馬燈，到現在還在怕真的超有陰影，好險沒有提前去見祖先」，他也表示事發後，客運上的人都向他感謝，「不然翻車的就是這些乘客」。

從影片中可見，駕駛與前方休旅車等號誌轉為綠燈後，便一路上山，而對向下山的車輛也塞了好幾輛，沒想到，過了右彎後，就發現對向車道中有輛客運狂閃大燈，便直接切至前方，嚇得他與前方休旅車急踩煞車，而該客運先是撞向護欄，再撞到前方休旅車後，接著就看到客運直接往他的車前方撞上，並且向左拖著他跌入山溝，該輛客運才停下。

驚悚影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示「你這一生的功德整個滿出來」、「祖先有保佑」、「您會Po上來人應該平安吧！祝您一切安好」、「下坡路段遇到車陣，煞車一直踩，氣煞用完了吧」、「太誇張了吧」、「真的要去收驚」、「你救的不止車上那些乘客而是救了很多家庭」、「看了大車有一直閃大燈，應該是車子出狀況了」。