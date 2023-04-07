蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫台灣時間6日凌晨在加州洛杉磯舉行歷史性會晤，麥卡錫（Kevin McCarthy）強調美國政府會持續並加速對台軍售。對此，國民黨台北市議員游淑慧直言「就是要做生意」，並質疑蔡有對麥卡錫提出什麼實質貿易要求？游認為蔡身為台灣總統，要勇敢講出來需求，才是台灣需要的領導人。

蔡英文在會談後表示，大家的參與及堅定支持，讓台灣人民了解，「我們沒有被孤立，也並不孤單」。此外，蔡說當年雷根扮演關鍵角色，與美國國會通力合作，保護並鞏固台美關係，1982年的「六項保證」，以及國會通過《台灣關係法》，為這段已逾40年歷史的強健特殊夥伴關係奠定基礎。麥卡錫則引述雷根名言「實力帶來和平」（Peace Through Strength），指雷根提出的「六項保證」延續數十年的對台灣軍售政策，美國政府將持續並加速對台提供武器。

對此，游淑慧昨(6)日接受《中評社》訪問時直言，美國就是要做生意，並質疑蔡英文有挽回過去台美建交時的關係？有提出台美21世紀貿易倡議？游淑慧認為，每次蔡英文訪外賓不會主動提出要求，都是對方在提需求，蔡英文只能履行，游淑慧強調，勇敢講出來需求才是台灣人需要的領導人。

游淑慧重申，蔡麥會重點應該是蔡有沒有為台灣爭取到實質的好處？對台美貿易有無實際助益？游淑慧認為台美友好不該只是嘴巴上說說，有無可行的國際貿易空間才重要。