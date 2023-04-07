推特周一將其標誌從「藍鳥」換成「柴犬」圖像，帶動狗狗幣價格一度狂飆37%，盤中漲破0.1美元，創下去年12月以來新高價。當時有「狗狗幣教父」之稱的馬斯克還在推特上發布狗狗幣梗圖以示支持，但事情才過了短短幾天，推特在周四突然又把標誌從「柴犬」換回了「藍鳥」。狗狗幣應聲重挫，根據Bitcoin.com報價，狗狗幣最低跌至0.0856美元。

至於logo為何換回「藍鳥」，推特沒有發表評論。

此時正值馬斯克面臨「狗狗幣詐騙」的集體訴訟。去年9月狗狗幣投資人一狀告上法院，指控馬斯克與旗下特斯拉、SpaceX、Boring Company等公司操弄「金字塔騙局」串謀烘抬狗狗幣價格，在吸引散戶入場後再大量倒貨，導致狗狗幣價格暴跌，投資人損失慘重。該訴訟案並向馬斯克等被告求償2,580億美元。馬斯克在上周五已向曼哈頓聯邦法院提出駁回該「詐欺」訴訟的請求。