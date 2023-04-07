社群軟體推特日前將Logo的藍色小鳥換成虛擬貨幣狗狗幣（DOGE）刺激狗狗幣價格瞬間飆漲3成，不過周四試用期結束，推特Logo再度換回藍色小鳥，此事也讓狗狗幣價格暴跌近10%。

綜合外媒報導，推特更換Logo的原因來自於去年3月，馬斯克收購推特前詢問粉絲「是否需要一個新的（社群）平台？」便有網友留言喊話他「買下推特」還有人向他許願「把藍色小鳥換成狗狗幣的柴犬吧。」

如今，馬斯克不僅成功買下推特，還實現承諾將Logo換成柴犬。馬斯克還在推特上貼出梗圖，只見柴犬頭像的駕駛被警察臨檢，拿出的駕照頭像是藍色小鳥，並向警察表示，「這是舊照片了」來呼應更換Logo的行動。

此舉刺激狗狗幣跳漲3成，但周四換回原本的藍色小鳥時，馬上下跌將近1成，最低報0.08415美元。馬斯克一直以來都是狗狗幣的擁護者，並暗示有引進推特支付的可能性，但去年9月馬斯克卻遭狗狗幣投資人集體提告，指控其利用旗下公司拉抬狗狗幣的價格，卻趁勢「割韭菜」倒貨。