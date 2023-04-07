動作強檔《捍衛任務4》全球熱賣，從特技演員轉任導演的查德史塔赫斯基也將自身所長在電影中發揮得淋漓盡致。但不只《捍衛任務》系列，《沙贊！》特技演員詹姆斯馬克(James Mark)也將帶來執導的科幻新作《絕命控制》，電影結合密室逃脫、女力覺醒及科幻動作題材，在倫敦恐怖電影節首映後引爆討論，台灣觀眾4月就能在大銀幕上看到！

近期動作片正夯，由特技演員成功轉任導演的電影作品也獲得極大矚目，而不只有院線熱播一集比一集票房亮眼的《捍衛任務》系列，無獨有偶曾參演過《環太平洋》、《沙贊！》等商業大作的特技演員詹姆斯馬克(James Mark)也帶來了他執導的科幻新作《絕命控制》。從特技演員轉任導演以來，《絕命控制》已是詹姆斯的第四部長片作品，然而有別於過往以動作場面主導的電影，這次詹姆斯選擇突破自我，轉而將場景設定在一個狹小密室中，並以科幻與心理驚悚為敘事主軸，自身擅長的動作戲則作為點綴，曾參與過《雨傘學院》的攝影指導 Russ De Jong 也大展長才，在狹小空間中以攝影鏡頭營造極大張力。

不過從《絕命控制》最新釋出的預告中也能看出片中扎實的動作場面毫不馬虎，主角艾琳在獲得強大的能力後，只要動動手指便能撂倒敵人甚至擋下子彈，殺敵無數堪稱女版 John Wick。

《絕命控制》劇情講述神祕女子艾琳一睜開眼便發現自己受困狹小密室，頓失記憶的她，只能聽從不知從何而來的AI人聲指示，完成一個又一個奇怪的測驗，而不服從的代價就是——她女兒的生命就會受到威脅。亟欲守護女兒並渴望見到她的艾琳，只能靠著意志力撐過重重考驗，而在一次又一次看似不合常理的測試後，竟默默激發出連艾琳自己都無法想像的驚人能力，獲得宛如「露西」般覺醒的力量，也讓她得以一步步往真相邁進。

結合密室逃脫、心理驚悚的科幻動作片《絕命控制》，結尾直擊人性陰暗面的驚人真相，《絕命控制》將於 4 月 28 日全台震撼上映。