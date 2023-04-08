靜宜大學20歲林姓女大生被母親報案失蹤後，警方查出她獨自搭機至泰國後又轉往緬甸仰光，家屬擔心她安危，且恐怕被吸收從事電信詐欺等不法，我國檢警已轉報駐外人員協助查處。8日最新消息指出，女大生已被找到，她跑去緬北的詐騙園區找男友，我國跨部會公私協力動員救人，園區也決定放人，但林女竟然說：「男友不走，她也不走。」令救援的公私部門人員皆感錯愕、沮喪。

林姓女大生上月29日與母親失聯，沒回桃園過連假，母親打電話找不到人、至其台中租屋處也撲空，才發現女兒已換手機，但手機卻沒開機。林母報案，並在地方臉書社團發文協尋，擔心女兒遭人口販運。經警方調查，女大生上月30日就搭機出國，原本是前往倫敦班機，卻在泰國轉機時跳機入境曼谷，再轉機至緬甸，持護照進入仰光，此後無出境紀錄。

根據自稱救援組織的人員在PTT網路論壇發文，林女確實是被騙去緬北，「但她樂意」，7日下午收案，20分鐘即找到人，這次救援中動用到的關係跟層級前所未見。

不過林女似乎不領情，表示男友不走、她也不走。該園區已經放人，但她仍不肯上車離開，堅持要回去園區找男友，甚至不再與救援的人員聯繫，救援組織人員感嘆，「讓所有人都很挫折，沒有人知道女大生在幹嘛。」只能看她肯不肯上飛機飛仰光，肯的話就會回台灣，且機票已經幫她買好。

據了解，該po文者確實有參與救援行動，我方跨部會公私協力救援小組，也確實接觸到林女，不過林女是否願意回台灣，目前還不確定，要看她個人的決定。