市面上的水電行情不太透明，沒經驗的人恐被無良店家坑錢。一名網友分享，家中水壓變小，他急著去上班，就讓家人找水電工處理，怎料下班回家卻收到一張14300元的工單，讓他傻眼直呼這是被坑了。貼文引起網友討論，不少人搖頭說原PO根本是被狠宰了一頓，更有自稱是水電工的網友透露，這是被坑爆了。

一名網友今天在PTT上分享，近日發現家中衛浴和廚房的水變小，推測是管線太久沒有清理，但是因為要上班而沒有時間處理，因此請家人幫忙找人來清理，沒想到回家以後看到工單，發現水電工總共收了14300元，讓他看傻直呼該不會被坑錢了？

原PO表示，他自己換過房間的水龍頭，記得一個只要1600元，實際上網搜水龍頭的價格，一個大約就是1000元左右，而他看了水電工幫換的水龍頭，上面也沒特別的Logo，只寫著台灣製造，但卻要價5800元。此外，根據工單上面寫的，疏通管線的費用則高達8500元，因為他本身不知道怎麼疏通，因此不確定疏通服務是不是原本就這麼貴，但一次就噴掉14300元實在很扯。

貼文引起網友討論，不少人看了直呼肯定是被坑錢了。「正常價大概是1/3，你應該看起來很盤」、「我水電專業的，你被坑爆了」、「被狠狠宰了一頓」、「連公司抬頭都沒有的保固，真的是坑人」、「這是把原價乘以10倍賣給你們吧？」另有網友則留言說，如果水電工施作之前有先報價，原PO的家人也接受的話，那也不能全怪別人。

原PO透露，事後他越想越生氣，決定去找水電業者了解一下狀況，怎料，按照店家留的地址去發現是假的，根本沒有這間店，打電話過去也說在忙，一切以電話聯繫為主就好，即便他挑明說想了解費用計算的方式，對方敷衍的解釋說，水龍頭3500元、工錢2000元，含保固一年，有問題可以找他們修理。