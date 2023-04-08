國民黨內總統徵召傳出各種版本，甚至爆出「郭朱配」意在卡侯說法，朱嚴正否認。侯友宜今對此回應，朱主席從頭到尾都強調他是總教練，無私無我，相信他一定凝聚大家共同的力量，來面對國家人民做出最好的選擇，大家一起努力往前走。

媒體追問，若被黨中央徵召會帶職參選或辭職參選？侯友宜表示，最重要是拚2030年願景，他會把每分每秒，努力為新北市民創造更多安居樂業，強調他對事情一直以市政為最大優先，全力以赴。