新北市長侯友宜喊出「隨時準備上場」，聲勢似將再起。媒體人韋安12日發文分析，讓侯友宜能贏才這麼拚的5大理由：1.過去3年多，侯都是最受台灣人信任的政治人物；2.侯的政績讓綠營民代根本找不到，真正可以打到侯的缺口；3.警察市長的治安專家能力，正好滿足國人對詐騙、槍擊案頻傳的不滿；4.侯的選戰策略早就定了，南部有些地區已開始組織啟動；5.曾是保護人民的硬漢英雄，台灣人好情重義怎會讓侯失望？

「5大理由讓侯友宜能贏才這麼拚！」韋安表示，一，要出來選，就要有能爭取到絕對民意優勢的把握。能藍白合很好，但是自己最後的實力更重要。目標就是讓支持度，重新回拉到今年1月時，在三腳督中第一，力壓賴、柯兩人。侯的民意基礎底子很雄厚，去年12月美麗島電子報國政調查，信任指數，侯以70.5，領先賴清德的59.7。過去3年多長期以來，侯都是最受台灣人信任的政治人物，這種信任才能跨過藍綠和統獨意識。

二，不怕被綠營以「落跑」理由來修理，因為新北市政工作佈局嚴密，螺絲鎖的很緊。前四年啟動的市政大型建設項目，今年會陸續完成，展現出侯更多政績。又有多項新市政建設在陸續啟動中，如淡北新道路，捷運汐東線等。綠營民代根本找不到，真正可以打到侯的缺口，所以只好天天說侯的講話很無趣，是ChatGPT機器人來搞鐵棒磨成針的，人設消磨戰。其它的實在打不下，也打不出效果。

三，不算在警界時期就累積到，全國性的正面形象，侯正副市長13年的政績，也都是讓對手無法來比較的優勢。尤其「警察市長」的治安專家能力，正好可以滿足國人現在，對詐騙、槍擊案頻傳的不滿。至於，兩岸外交國防的政策，等侯正式出來，自然會一一拿出來。警政、教育（警大校長）、市政、防疫都做到全國第一，可以攤出來驗證。證明他是信得過、靠得住，少犯錯的人，未來一定也能比其他人更有表現。

四，侯的選戰策略早就定了，南部有些地區已經開始組織啟動。全台各地都會打3線齊進的複試組織戰。退警人員成一條線，各地藍營政治領袖會負責一線，挺侯的大小企業工商團體再成一線。全國一盤大棋，各地小棋盤。侯有領導指揮，全國7千刑警，8萬警察大軍的大型組織戰經驗。為辦案或慰勞部屬，侯幾乎台灣每個角落跑過，舊新人脈網路會連成一片。

五，侯友宜曾是保護人民，不顧生死的「硬漢英雄」。當以總統候選人的身份，再回到基層，則是「用兄弟相挺才得的『余命』，還想為國為民做事」的感性，拜託大家能支持。從台灣人的好情重義的性格，怎麼會讓侯失望。

韋安強調，侯不忘為國家人民努力做事的初心，在每個職位上，都得到人民給他「阿侯能做事，也做得不錯的定位」。在他以，「我的命是為國為民而存有，這是不變的信念，至死都不改變」，這樣坦誠的表白，要追求下一個「保國安民」的定位時。台灣人不會懷疑，侯友宜沒有讓人民失望過，只要他堅持和認定還要追求和完成，更艱巨的「某種使命」，人民應該也不會，讓還想要「侯侯做代誌」的侯友宜失望的。