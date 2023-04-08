太平警分局辦理捐血活動，警方更用心在廣場上擺設電視機播放市長盧秀燕以及警政署長黃明昭防詐騙宣導影片。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局太平分局結合坪林警友站、台灣省同心慈善會、三信商業銀行等民間團體在太平警分局廣場辦理捐血活動，一同挽袖捐熱血，今（8日）上午8點即湧入許多愛心民眾，警方更用心在廣場上擺設電視機，也特別在捐血車內螢幕播放市長盧秀燕以及警政署長黃明昭防詐騙宣導影片，讓有愛心捐血的民眾吸收最新防詐騙的資訊。

太平警分局在分局廣場辦理捐血及犯罪預防宣導活動，除了警察同仁及眷屬來參與活動，並邀警友會、義警、民防、志工及熱心民眾共襄盛舉，現場參加人員相當踴躍，太平警分局也希望透過每1袋熱血，幫助真正需要的民眾，解決其燃眉之急。

坪林警友站長陳俊達及同心慈善會長洪春淵共同表示，希望透過捐血活動可以讓血庫進帳，幫助真正有需要的人，也感謝太平分局、台中捐血中心、三信商業銀行及友愛烏龜家族等民間團體的支持並贊助，一同做公益，讓活動更圓滿。

太平分局分局長蔡慶星表示，感謝各界團體對捐血活動的踴躍支持及贊助，警察人員平時忙於治安維護工作，但做公益的熱忱也是不落人後，再者，分局也利用這場合撥放市長盧秀燕及警政署長黃明昭詐騙宣導影片，提醒民眾防詐、識詐的重要性，一同捐熱血護荷包。