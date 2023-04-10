台中港酒店為響應捐血公益活動，凡捐250c.c.熱血者，贈樂滿地自助百匯早餐劵乙張、白米乙包、限量紀念版郵票乙張等。(台中港酒店提供)

台中港酒店為響應捐血公益活動，凡捐250c.c.熱血者，贈樂滿地自助百匯早餐劵乙張、白米乙包、限量紀念版郵票乙張等。(台中港酒店提供)

台中港酒店為響應捐血公益活動，凡捐250c.c.熱血者，贈樂滿地自助百匯早餐劵乙張、白米乙包、限量紀念版郵票乙張等。(台中港酒店提供)

「捐血一袋、救人一命！」近期各地捐血中心接連發出各型血液庫存漸缺訊息，長期挹注在地公益活動的台中港酒店，為響應捐血公益活動；凡捐250c.c.熱血者，贈樂滿地自助百匯早餐劵乙張、白米乙包、限量紀念版郵票乙張；捐500c.c.熱血者，贈樂滿地自助百匯早餐劵乙張、白米二包、限量紀念版郵票乙張及台中港酒店經典雨傘乙把。

台中港酒店指出，該酒店攜手台中市「梧棲區後備軍人輔導中心」及「台中友愛協進會」與「台中郵局」，以「2023心心相繫，攜手做公益」為主軸共同舉辦捐血公益活動。於2023年4月15日星期六上午9時30分至下午4時於飯店正門口展開，以實際行動善盡企業社會責任，誠摯邀請民眾共襄盛舉一同為公益盡力！

台中港酒店說，為響應公益活動盛情祭出贈「免費樂滿地自助百匯早餐劵」(價值NT $450元＋10％)做為號召，凡是捐250c.c.熱血者，贈樂滿地自助百匯早餐劵乙張、白米乙包、限量紀念版郵票乙張；捐500c.c.熱血者，贈樂滿地自助百匯早餐劵乙張、白米二包、限量紀念版郵票乙張及台中港酒店經典雨傘乙把。

台中港酒店強調，期望吸引民眾一同參與愛心捐血，亦能免費享用飯店自助式百匯早餐吃到飽。歡迎熱血民眾盛情響應，捐出人生第一袋熱血！活動訊息一發布就吸引鄰近鄉鎮的民眾與飯店房客，直呼此次捐血傳愛非常有意義及超值，將會呼朋引伴多多響應與參與捐血公益活動。