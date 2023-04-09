邊境解封後不少人計畫出國旅遊，一名女網友表示，4個哈韓的朋友揪她一起到韓國旅行，行程安排逛街、買化妝品、追星和韓劇踩點，她一點興趣也沒有，唯一感興趣的是吃美食，好奇問「若不是哈韓去韓國是不是很無聊？」網友認為行程和旅伴是關鍵，尤其是只有到首爾踩點及購物的行程，建議不要跟。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，身邊4個哈韓的朋友計畫要到韓國旅行，討論要到當地逛街、買化妝品、追星或韓劇踩點等，她雖然不哈韓，也聽過韓團BTS的歌、認得出BLACKPINK的成員LISA等，但她對韓國文化完全無感，「我不知道怎麼潑她們冷水」。

原PO表示，自己也不愛逛街，唯一感興趣的是吃美食，很多韓式料理很對她的胃口，「去韓國旅遊的人是不是都哈韓？若我不喜歡，去韓國是不是很無聊？」

貼文引發討論，網友皆認為旅伴和行程是旅遊最大關鍵，「去韓國不見得不好玩，但妳是要跟她們一起首爾踩點+購物，那絕對不會好玩，建議這團不要跟，或是一些景點分開玩」、「首爾要喜歡逛街的人去會覺得好玩一點」、「如果妳們是團體行動，妳會很痛苦」。

另也有人建議到韓國可安排的行程，「體驗韓服、去郊區看風景、拍證件照等都是新體驗」、「我去韓國有去咖啡廳，走訪一些古蹟郊區景點」、「在韓國滑雪比日本便宜一半，遊樂園、汗蒸幕、吃海苔飯捲、人蔘雞、馬鈴薯排骨湯、烤肉都好吃」。