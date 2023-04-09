揪鄰居一起去健檢意外救了他一命，胰臟科醫師林相宏日前表示，一名患者天天喝酒，很怕身體出問題，又不敢獨自去健檢，於是拖鄰居一起去，沒想到鄰居竟在健檢時發現罹患扁平型早期胃癌，林相宏表示，若再晚幾個月，等吃不下東西時才發現，就已經是腹膜轉移，變胃癌末期，無法手術了。

林相宏日前在臉書發文，一名患者因為每天喝酒，想去健康檢查，但很害怕不敢一個人去，於是揪隔壁鄰居，強迫一起去健檢，林相宏問這位40歲鄰居平時有什麼不舒服時，鄰居回答頂多偶爾吃太快或是空腹太久，胃會有點不舒服，結果一照胃鏡發現是胃癌。

林相宏表示，如果沒有用胃鏡好好觀察每個皺褶，就不會發現這種「扁平型的早期胃癌」，如果這次遺漏，接下來就是幾個月後發現肚子越來越脹、吃不下東西，再次檢查時，就會已經腹膜轉移，變成胃癌末期，無法手術，直言這就是「分化不良型胃癌」的可怕之處，在臨床上反覆發生，但早期接受手術就能恢復健康，林告訴這位鄰居「是你的朋友救了你一命，要感謝他，他是你生命中的貴人」。

林相宏指出，有15%的胃癌發生在40歲以下的年輕族群，多半是分化不良型胃癌，以女性居多，可能與女性荷爾蒙有關，且比其他胃癌更容易轉移，侵犯淋巴，預後更差，有症狀時診斷常常已經是晚期。提醒有幽門螺旋桿菌感染、家族胃癌、抽菸、每周飲酒，以及愛吃燒烤、煙燻、牛肉、缺乏蔬果都是危險族群，要提早接受胃鏡檢查。

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