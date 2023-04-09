來台17年的「台灣女婿」吳鳳，首次在師大進修推廣學院開課「來自土耳其的邀請函-跨越歐亞文明私旅」，以在地人的觀點介紹最真實的土耳其、跨歐亞文化與歷史。

吳鳳擁有廣大粉絲群，臉書超過50萬人追蹤，YouTube 頻道更超過30萬人訂閱。他時常於網路社群平台發表文章及影片，深受粉絲喜愛。他在這17年共出版7本中文書，《土包子愛台灣》、《玩出台灣way》、《來自土耳其的邀請函》、《吳鳳與女兒的土耳其餐桌》、《養出快樂的孩子比什麼都重要》、《語言是活的》。他於2006年獲教育部獎學金，在台灣攻讀國立師範大學政治研究所。2012年以《愛玩客》獲得金鐘獎行腳類節目主持人獎，為第一位外國人獲得金鐘獎肯定之藝人。

師大進修推廣學院在後疫情時代，除了既有的推廣課教師群，同時延攬更多年輕的、新鮮的優秀師資加入團隊。目前授課教師有知名校友吳鳳、主播張齡予，開課方向除了強化原有的教育和術科強項，也更積極開設具趨勢性的課程，包括SDGs，也包括民眾對疫後的新需求。

此外，師大也針對外國人（外國學校）進行客製化服務，之後也陸續有師大為各國客製化的夏令營在師大展開，並同時在高雄設立辦公室，開始往高雄行銷。