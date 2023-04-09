台北市大女排陳莉鎔和陳莉鈞是對姐妹，比姐姐高3公分的陳莉鈞笑說：「我是快升高二時突然比姐姐高，可能我比較會吃！」很愛互相「吐槽」求進步的她們，被問到對方優點時口徑倒是一致，兩人異口同聲說：「沒有優點！」

111學年度UVL大專排球聯賽公開女一級決賽9日在中原大學進行最後一天賽事，尋求公開女一級三連霸的北市大陣中有對姐妹檔，身高166公分、大四的姐姐陳莉鎔是舉球員，168公分、大二的妹妹莉鈞是攻擊手。

問陳莉鈞為何打排球？她說是小學三年級時被姐姐推坑，那姐姐呢？陳莉鎔笑說：「我自小就愛跟男生玩在一塊，小四時看他們打排球，我就跟著打。」其實原本家中三千金都打排球，陳莉鈞說：「但二姐莉姍現在沒打了。」

姐妹倆從小吵吵鬧鬧到大，就愛互相「吐槽」求進步，陳莉鎔說妹妹脾氣不好、不聽話，陳莉鈞說姐姐就愛管她，講話又超大聲的。那吵架誰贏較多呢？陳莉鎔指著妹妹說：「最後我還是會讓她啦。」

前陣子兩人一起跑去染頭髮，姐姐染了有點文青風的灰色，妹妹選了粉系的淡紫色，兩人挑男朋友眼光也大不同，陳莉鎔偏愛溫柔的「大仁哥」型暖男，陳莉鈞說：「我喜歡陽光型的。」

入選培訓隊的陳莉鈞去年披中華隊戰袍，出征U20女排亞錦賽，獲益良多。「日本隊的防守真的很好，讓我印象深刻。」可惜二月底時腳踝扭到，狀況不佳所以複賽時上場次數少，決賽再出發期待和姐姐及隊友聯手再寫新史。