順德為全球功率導線架龍頭，里昂證券盛讚，憑藉一流產品質量與研發能力，順德持續擴張市占率。里昂估計，受惠電動車興起，順德將受惠每部車輛半導體含量的上升趨勢，同時，因車用產品毛利率較高，順德的整體毛利率也會跟著提振，再加上工業用產品需求增溫，產品組合改善推動獲利成長，里昂賦予170元推測合理股價，居市場最高。

外資估算，順德獲利從2021年連年增長，且幅度都在雙位數以上，2023年每股稅後純益（EPS）6.57元，年增率不僅高達27.3％，更是電子零組件領域少數今年獲利可望超越去年的代表；2024年EPS估計值則為8.11元，維持高速增長軌跡。

國泰證期研究部看好，順德短期毛利率受惠銅價回升，將顯著復甦，產品組合優化則為長期毛利率改善關鍵，車用產品毛利率高於順德公司平均表現，其次為工業、消費，目前來自車用營收超過40％，預估2023、2024年車用產品營收比重進一步提升至46％與50％，可望帶動毛利率重回歷史高峰水準。