台中市南區江川里「綠川水淨樂園」內遊樂設施包括，造型溜滑梯、大型攀爬架，彩虹鞦韆等，是網美拍照必收景點免費又好玩。（張妍溱攝）

台中市南區江川里「綠川水淨樂園」免費又好玩，每逢假日「童」聲鼎沸，大人帶小孩放電好所在，園區內遊樂設施包括，造型溜滑梯、大型攀爬架，彩虹鞦韆更吸小孩狂奔搖盪是網美拍照必收景點；原發臭的河川，經市政府水質改善後，讓綠川蛻變新生，沿線打造特色主題公園，提供親子休憩新選擇之一。

一到假日「綠川水淨樂園」內，擠滿大人跟小孩，園區有體健廣場、遊憩草坪、共融式遊戲區等共7個主題區，設有PU地板，讓孩童遊戲時更安全，小朋友邊遊戲、邊了解水資源對人類的重要性，寓教於樂，天氣逐漸炎熱，綠園道大樹可遮蔭乘涼，提供親子野餐景點。

「綠川水淨樂園」以水質淨化概念設計，水藍色彩的遊戲設施很吸引人，小朋友攀爬象徵水管的「礫石攀爬架」挑戰難度適中，下方凸起的灰黑小山丘像徵淨水的礫石，小朋友可就地盡情跑跳玩耍。「截流冒險組」有大小圓圈組合的遊具，如同截流站與抽水站閘門，小朋友在裡面可以鑽、爬、跳，相當具有挑戰性。

另鄰近中興大學、國立公共資訊圖書館旁的江川公園的綠園道油綠草皮、映入眼簾，格外心曠神怡。台中市政府指出，綠川整治後，利用水道結合步道、自行車道、園道、及鐵道串連，讓綠川有嶄新風貌、水岸風華再現。

台中市政府指出，綠川河道長5.7公里，貫穿中、西及南區，綠色工法整治延伸到南區，包括興大、長春運動中心及綠空鐵道段，沿線打造特色公園，今年啟用的復興園道「綠川水淨樂園」主題遊戲區，深受當地居民喜愛，近來更吸引外地遊客來朝聖。