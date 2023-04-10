男子開車拖遊艇到自助洗車場「洗船」，立刻引起其他在洗車的民眾好奇圍觀。

日前台中市東區十甲東路1間自助洗車場，下午快5點時，突然來了1艘「遊艇」清洗，船主先用拖車將遊艇載來，並且小心翼翼的將遊艇推入洗車格內，再噴灑泡沫、清水，將遊艇船身輕洗乾淨，然而，自助洗車場突來「龐然大物」，也立刻引起其他洗車民眾好奇圍觀；據悉，船主事台中某婚紗店業者，大約每個月會來洗一次，是自助洗車場的常客。

從影片中可見，1名男子開車將遊艇拖到洗車場，並且慢慢地將拖板上的遊艇小心翼翼的推入洗車格內，便開始用水將先將遊艇外觀沖洗一遍，再灑上泡沫，並拿著洗車海綿將遊艇的內裝與船體洗乾淨；然而男子豪邁的跨站在遊艇上洗著擋風玻璃，也引來現場民眾好奇圍觀。

據悉，該名船主是台中1間婚紗店的業者，3年前圓夢花了百萬買下這艘遊艇出海到處玩，還會借給新人拍婚紗照，而船主也表示，當每次出海活動回來後，怕讓船體腐蝕會先用淡水沖洗，然後在噴上泡沫用清水洗淨，他表示洗車場的水柱較強，可以把船體的鹽分衝刷掉。

附近店家也表示，船主大約每一個月來洗一次，出海完回來大約下午的時段，就換看見船主開車拖著遊艇過來，而船主也表示，清洗遊艇都是自己來，不放心交給他人清洗。