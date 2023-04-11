上周適逢清明連價，該周未開出內銷盤價，回顧上一次內銷盤價，廢鋼、鋼筋續跌，主要是受到歐美金融業動盪、大陸官方鐵礦砂政策，均不利行情上漲，報價高檔震盪下跌；型鋼產品則持續平盤。

本周廢鋼、鋼筋止跌，廢鋼更上揚表態，廢鋼收購價在每公噸1.21萬元，鋼筋價格每公噸為2.1萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.76萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價下跌至每公噸390美元，失守400美元關卡，主要受到鐵礦砂大跌影響土耳其壓價採購，外購廢鋼報價持續下跌，美廢每公噸下跌25美元，跌幅擴大；而市場需求轉弱，日廢隨美廢大幅下跌，日本2H廢鋼本周也下跌為每公噸405美元；澳洲鐵礦砂亦轉跌，由每公噸121.05美元降至119.6美元。

鐵礦砂方面，大陸官方鐵礦砂政策不利行情上漲，上周大陸鋼價亦連帶下跌，鐵礦砂高檔有壓，上周下跌至每公噸119.6美元。

台灣電價於本月開始調漲，過大漲幅令產業界瞠目結舌，影響著鋼廠成本高揚，恐也牽動下游採購觀望態度，業界認為，電價調漲恐令豐興每公噸成本增加約400元。不過本周豐興並未對鋼筋調漲，以盼緩漲帶動買氣。