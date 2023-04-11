北市一名國中男老師阿志（化名）為校內司儀團指導老師，未料阿志竟6度與女學生發生性行為。台北地院審理時，阿志以支付女學生120萬元換取緩刑，法官依對於14歲以上未滿16歲女子性交等6罪，應執行有期徒刑1年，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，男子阿志於北市一間國中任職，並擔任校內司儀團指導老師，但阿志竟於2014年至2016年間帶著女學生A偷嚐禁果，前後達6次，地點都在車上，案情曝光後，阿志因犯對14歲以上未滿16歲女子性交罪遭到起訴。

台北地院審理時，阿志認罪，且以支付A女120萬達成調解，換取緩刑，其中80萬元已經匯款完成，剩餘40萬元則分期20月，每月支付2萬直到清償。

法官指出，阿志為成年人，卻恣意對性觀念懵懂無知及判斷能力未成熟的A女性交，影響A女身心健全成長，實屬不該，但考量阿智並無前科，素行良好，犯後也終於坦承犯行，與A女達成和解，態度尚佳，兼衡其犯罪動機、目的’售段及所生危害等一切情狀，最終依對於14歲以上未滿16歲女子性交等6罪，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑1年，均緩刑4年，緩刑期間付保護管束。可上訴。