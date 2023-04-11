民風純樸的金門地區昨(10)日驚傳一起校園流血案件！某國中2年級學生攜帶彈簧刀上學，課間拿出刀具與同學把玩，在借給同學嬉鬧時不慎遭對方劃傷自己眉間險傷眼睛，當場血流滿面嚇壞其他同學，校方獲報緊急將傷者送醫治療已無大礙，雙方家長也於事後合解無意提告，但消息傳出後其他家長是嚇得心驚膽顫，大罵學校鬆散的管理怎能放心讓孩子繼續上學。

縣府教育處今日上午緊急說明案發原委與經過，帶刀上學的學生後續將依校規懲處。(于家麒攝)

針對這起校安意外，縣府教育處也於今(11)日上午緊急說明，督學李心馨表示，該案發生於昨日上午轄內某國中，一名國二學生攜帶彈簧刀到校，於下課時間與同學一起把玩、砍樹，於嬉戲過程中遭到同學不慎劃傷臉部，校方雖於當下第一時間先行緊急止血處理送醫、通知家長，但遲至下午接近5時才進行校安通報。

李心馨也指出，受傷的學生被刀劃傷眼睛與眉毛之間的眼皮部分，險些傷到眼睛，經急診室醫師診斷傷口不大，為了幫助傷口癒合仍縫一針。處理好傷口後即由家長接回家休息。事後失手傷人之學生家長親自到受傷學生家中慰問，校方表示雙方家長於溝通後對於意外之發生皆能理解，因此不予追究。

教育處督學李心馨表示，事後失手傷人之學生家長親自到受傷學生家中慰問，雙方家長也於溝通後不予追究。(于家麒攝)

李心馨補充說明，該案發生後學校即對師生進行宣導，再次重申切勿攜帶刀械等危險物品或違禁品進入校園，後續將持續關注受傷學生之恢復情形，並針對問題行為進行輔導；至於帶刀上學的學生後續將依校規懲處。

教育處表示，為了維護校園師生安全，已多次宣導要求學校除了第一時間將傷員送醫外，也務必依校安事件處理原則與該處共同協助處理。教育處也強調將持續加強宣導、關懷學生恢復情形。

不過消息傳出後，地區部分家長痛批現在的學校與教育政策太過鬆散，不僅很多國高中生一出校門就大喇喇的點菸抽起來，現在還發生學生帶刀上學的誇張案例，怎能放心的讓自己的孩子繼續上學呢？萬一真的發生類似國外的校園喋血案件誰該負責？呼籲相關單位應嚴謹的檢討校安問題，不要出了事再來道歉補救，一切就都為時已晚。