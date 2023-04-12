本土劇當家花旦李燕拍攝許多八點檔，近年多出演第一女主角，外型亮麗的她很有觀眾緣，有「台劇女神」的稱號，近期她因聲帶長繭決定專心休養，並退出劇組拍攝，抽時間經營副業品牌，她仍然時常透過社群平台和粉絲互動，日前她曬出親密照，被猜測是否宣布戀情，今（12日）她再發文澄清沒有緋聞。

李燕今日在社群平台發文：「誤會大了，真的得澄清一下，跟則希完全沒有緋聞！」同時自曝理想型「姐個人偏好要有成熟男人魅力、且富有責任感、厚實肩膀的大叔」，照片有林則希等人，全是《一家團圓》的演員，被猜測李燕是否要回歸加入八點檔《天道》劇組，四人神色都相當有氣勢，對此李燕賣關子，「四人合照到底在幹嘛呢敬請期待」。

李燕近日曬出一張被男子摟肩的照片，男方沒有露面，李燕則露出甜美笑容，並用手遮嘴巴的表情符號傳達心情，有粉絲猜測是在《一家團圓》中，飾演「承恩」的男星林則希，林則希也在facebook上傳一張牽手照，只見女生坐在地上沒有露面，但根據兩人的衣服推斷就是李燕，只是不同視角，同劇女星陳小菁留言：「其實很明顯。」李燕則回覆：「有那麼明顯嗎？」雖然沒有明說，但兩人似乎在拍攝現場，不少網友猜測李燕是回歸《一家團圓》拍攝，也有人猜測她是要在新戲《天道》中回歸。