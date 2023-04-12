一手打造日本男子偶像帝國「傑尼斯事務所」的已故創辦人強尼喜多川近期負面消息頻傳，不僅遭到英媒BBC爆出常年性侵旗下藝人，更有位前傑尼斯練習生「岡本カウアン（Kauan）」指控在事務所4年期間，遭社長侵犯20次，而今(12日)他召開記者會，在現場曝光「性侵現場」，更要求傑尼斯事務所承認事實。

據《週刊文春》報導，現年26歲的岡本Kauan日前接受訪問，表示自己曾與其他「小傑尼斯們」一起住到社長強尼喜多川家中，不料卻遭到強尼喜多川「脫褲性侵」，此外更指出在4年內，他被性侵了15到20次，且手上還有影片為證。

對此，岡本Kauan今召開記者會，除了講述被邀請到喜多川家中的過程，更向在場媒體表示自己在2012-2016年間受到十多次的侵犯，此外，他也公開手中握有的照片、影片，畫面中可見到喜多川住處的模樣，包括玄關、床、浴室等，更透露據他所知，至少有3人一樣遭到喜多川性侵，並呼籲受害者要勇敢站出來，讓日本媒體與社會大眾能正視這個問題。

記者會現場播放岡本Kauan手中的證據影片。(圖／達志影像)

此外，岡本也在記者會上表示：「已做好日本主要媒體不會報導該新聞發布會的準備。」透露是聽說會有各國媒體前來，才會願意在此向大眾述說過去的經歷，「希望藉由這次機會，讓外國媒體能夠報導真相。」而在記者會中，他也向傑尼斯事務所呼籲出面發聲，不過截至目前，傑尼斯事務所尚未做出任何回應。

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