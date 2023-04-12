中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，在大陸官方最新公布的畫面中，大陸首艘國產航母「山東艦」編隊亮相演訓場，這也是該艦首次參加台海演習。對此，前立委郭正亮12日就表示，「中國大陸也對海上的標的物做了飽和攻擊，火箭炮基本上是很難攔阻的，愛國者對這種東西根本沒辦法防，遠程火箭炮如果是密集攻擊，一定沒辦法處理」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這次演習還只是初步，事實上這個只是東南沿海的航母，還有東北沿海的，東北沿海的還沒就位」，郭正亮也坦言，「這一次是這樣，中國大陸把實戰部署的位置都弄出來了，這一定是有極高的領先程度，才會覺得說『我就大膽秀出來，反正你也沒輒』，未來數量只會更多，性能也會更高，因為他該佈置的位置都有了」。

郭正亮也直言，「據我了解，中國大陸也對海上的標的物做了飽和攻擊，火箭炮基本上是很難攔阻的，因為它並不是拋物線，遠程火箭炮如果是密集攻擊，一定沒辦法處理」，郭正亮最後也說，「愛國者對這種東西根本沒辦法防，因為它不是導彈跟戰鬥機，他是遠程火箭炮，沒辦法攔，去年的軍演是民眾有感，這次是專家有感，因為專家看得懂中國大陸在幹嘛」。