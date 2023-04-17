對於副總統賴清德主張台灣事實上已經是一個主權獨立的國家，政論節目主持人馬千惠好奇問道，賴清德會說中華民國嗎？前立委郭正亮預測，「一個人超過60歲，可以立刻把靈魂換另外一套，很困難啦！這太難了，一定會說溜嘴、咬到舌頭，到處都會出現破綻，到時候就知道了」！

2024總統大選民進黨提名人、副總統賴清德主張「民主團結」、「民主治理」與「民主和平」，且台灣事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣佈獨立。

中天電視《大新聞大爆掛》主持人馬千惠今（17）日引述美麗島電子報董事長吳子嘉的看法認為，馬英九在大陸提到台灣總統，對賴清德會傷，這句話馬英九講沒關係，賴清德講出來就等同於台獨。

馬千惠提到，趙春山老師也指出，賴清德連中華民國四個字都不願意講！前立委郭正亮說，「我就跟你講會咬到舌頭」，郭正亮補充，「我1996年就參與民進黨」，民進黨有很多人是從來說不出「中華民國」這四個字，絕大多數都是講台灣，長年都是把台灣掛在嘴巴，長年都說台灣是主權獨立國家的人，突然之間要改口都說中華民國？

前立委郭正亮。（資料照片）

馬千惠問道，「接下來賴清德會說中華民國了吧？」郭正亮說，「一個人超過60歲，可以立刻把靈魂換另外一套，很困難啦！這太難了，一定會說溜嘴、咬到舌頭，到處都會出現破綻，到時候就知道了」！