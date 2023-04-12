護理師照護病人一切大小事，是醫療產業中相當重要的一環。近日有護理師分享某醫院的「護理師留任優渥方案」，直呼時薪看了讓人心酸，希望該院護理部好好重視員工。貼文一出，不少護理師紛紛痛批該時薪根本不到法定基本時薪176元，不過有內行人指出，護理師的薪資本來就不適用兼職人員計算方式，醫院的薪資計算並無違法，而是依照相關法規規定。

原PO投稿臉書粉專「靠北護理師」發文公開某醫院手術室的護理師薪資表格，「時薪看了真的會心酸酸的」，指出護理師表達不滿後，主管提出每天讓員工加班0.5小時，「當作施捨給大家的薪水」，並希望員工別再公開表達不滿，「我只能說，不靠X就等死啊」，認為醫院沒辦法順利招募新人不是他們的問題，他們公開薪資規定只是陳述事實。

一位護理師分享某醫院手術室的護理師留任方案。（翻攝自靠北護理師臉書）

對此，許多人看了薪水規定後，紛紛直呼「難怪留不住人」、「連勞基法的基本時薪176元／時都沒有⋯這個是？」、「超商時薪都比較高，真的好優渥」、「170？連高中在學打工都不如」、「好優渥啊，時薪跟我在外面混吃等死還低，要負擔的卻是病人生死」。

不過也有內行人指出，醫院的給薪並無不當，「月薪制不看時薪的，算時薪是打工才用時薪算」、「基本時薪是兼職的薪水，領月薪的不能這樣算」、「這時薪是月薪換算過去的，很多人會搞錯」。

另外有網友依據原PO發文、附圖分析，院方加薪的方式就是員工每天上班多0.5小時，一個月22天是11小時，等於每個月多了2506元，醫院將加班費加到3011元，兩年等於多了72257元，但實際上只是每個月只多500元左右。