遠距離戀愛的情侶見面時，難免乾柴烈火一發不可收拾。一位女子表示，近日她和遠距離的男友睽違約1個半月見面，65小時內愛愛了13次、一次時間約30分鐘，「男友好像快被我榨乾了」，雖然男友覺得她性慾很強，她卻覺得還好，因此上網求問「這樣的女生很稀有嗎？這樣算性慾很大嗎？」許多網友則紛紛感嘆，「耕成這樣這個牛可能會暴斃吧」。

原PO在Dcard發文指出，她和男友見面頻率是約1個半月見一次面，見面時難免飢渴難耐，而隨著交往時間越來越長，兩人見面時的愛愛次數也越來越多，甚至會故意不安排戶外行程，方便在室內交流感情。

原PO透露，最近一次和男友見面，她趁回家前算了一下保險套的數量才發現，見面65小時中愛愛了13次，等於平均5小時就來一次，且每次時間大概30分鐘，「男友好像快被我榨乾了」，雖然男友覺得她性慾很強，原PO卻覺得自己還算普通，且沒見面時都沒有慾望，好奇之下因此上網發問，「這樣的女生很稀有嗎？這樣算性慾很大嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「耕成這樣這個牛可能會暴斃吧」、「這樣還不算大要怎樣才算大…稀有到有點可怕了吧」、「遠距離的話這樣感覺還好，如果是同居還長時間保持這樣的頻率就不太妙了，男生真的會被榨乾」。