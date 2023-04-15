做這種事情會不會太超過？一名OL表示，最近和公司的男同事相談甚歡，似乎有些戀愛的情愫，未料某天午休睡覺時，她覺得「腳癢癢的」，睜開眼睛後，發現男同事蹲在她的腳邊幫她穿「膝上襪」，詭異的行徑讓這名OL回想起來都覺得頭皮發麻。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，近期和一名男同事聊天頻率增加，似乎有點曖昧的氛圍，沒想到日前中午休息時，她突然覺得腳有點癢癢的，睜開眼睛一看，赫然發現腳上竟被套了一隻「膝上襪」，這名男同事則蹲在她腳邊，手裡拿著另一隻襪子對著她笑。

不知所措的原PO當場立刻躲到廁所，還不自覺地發抖，她表示，雖然男同事曾說過喜歡女生穿膝上襪，但完全沒料到會有這種行為，直呼「現在想到還是會頭皮發麻」。

原PO還上傳事後兩人的對話截圖，男同事稱讚她，穿膝上襪很性感，原PO回應，「我可以接受你喜歡膝上襪，但無法接受你對我做這種」、「你這行為讓我很不舒服，真的很噁心」，對方則說：「痾…看來氣氛有點尷尬www」、「好啦，不要生氣啦（摸頭」。

貼文曝光後，讓一票網友傻眼，紛紛留言，「這噁心程度太高了，他講話有夠尷尬」、「在午休幫妳穿這個是怪人吧，報警檢舉性騷擾」、「請直接和主管反應他騷擾妳了，曖昧中不表示可以不用徵求妳同意，就直接做他想做的事情欸」、「如果是我應該先遠離了」、「你這種怎麼曖昧的起來，看了拳頭超硬」。