民進黨中執會通過由副總統賴清德參選2024總統大選，似已定於一尊，但從近日民進黨內的初選紛擾與互相攻擊來看，民進黨團結仍存在變數。東華大學教授施正鋒12日在《新聞大白話》節目強調，民進黨其實是派系的結盟，所以每一次為了提名就會殺到流血，比敵對黨更仇視。而賴清德是否定於一尊，牽涉到國民黨內部的整合，也許新北市長侯友宜真的出線，但如果還有一些變數的時候，總統蔡英文會躍躍欲試，也許會拱行政院長陳建仁出來。

施正鋒提到，伏爾泰說，德國的前身是神聖羅馬帝國，但是它既不神聖，也不羅馬，因為它是日耳曼，也不是帝國。民進黨既不民主，又不進步，也不是黨！它是一個派系的結盟，這個派系的結盟是為了選舉，特別是為了在提名的時候。

「我已經見證了超過30年，每一次為了提名的時候，就是殺到流血流膿！」施正鋒表示，比在野黨、敵對的黨，更是敵人，仇視得要死。但為了選舉，不得已有一個共同扛棒（招牌），就是這樣子而已。「小三的部分是失德還是怎樣我不知道，但民進黨有太多這種東西啊！」至於家族，過去也看到民進黨批評國民黨有家族，但過去民進黨也有余陳月瑛、余登發等等，不要忘了美國也有甘迺迪家族，而且政治是需要培養的。

施正鋒直言，有時候覺得民進黨也蠻封建的，何志偉年紀也不是很小、40歲，當成死小孩打，但也沒人出來講話，因為西瓜靠大邊，就是小英。可以看到英系跟新潮流兩邊在對決，你如果沒有派系，或派系不清楚的話，大概就很辛苦，所以是非不是那麼重要。

「民進黨的部分，真的是定於一尊嗎？我覺得還值得觀察！」施正鋒強調，也許就是賴清德代表民進黨，但是最後關頭的時候，小英會不會拱陳建仁出來？還不知道！這裡牽涉到國民黨內部的整合，也許侯友宜真的就是出來了，如果那邊還有一些變數的時候，小英會躍躍欲試，這個時候的變局就不是我們能控制的。