UA FLOW SlipSpeed休閒訓練鞋能夠一秒變成拖鞋，隨性穿梭各種場合。（UNDER ARMOUR提供）

NIKE Go FlyEase，官網價4000元。（NIKE提供）

adidas TRAE YOUNG 2鞋款，官網價4090元。（adidas提供）

能自在穿梭職場、休閒活動的懶人鞋近來成為消費者入手的熱門選項，業者分析，民眾疫情間經歷「類隱居」生活，外出多講求方便快捷，對於「快穿需求」比往年至少多了1成，且超過5成消費者最傾向以運動為導向的休閒鞋，既舒適又不讓形象過於剛硬，讓運動品牌紛推相關品項迎合口味。

UA推出能「運動鞋切換成拖鞋」的FLOW SlipSpeed鞋款，以BOA旋鈕系統取代傳統帶鞋，依不同使用需求輕鬆調整鬆緊度，省去繫鞋帶時間；後踩鞋後跟軟墊，即可瞬間變成舒適穆勒拖鞋，隨時從訓練模式切換為休閒模式，搭簡約潮流外型盡顯率性，再結合涼感透氣科技，外出不怕悶熱。

不用靠手就能穿脫的代表，自然不能不提NIKE GO FlyEase，手拿重物或是身障者也能快速上腳，高張力鬆緊帶和強化樞紐點，可將鞋體開口固定在敞開狀態，雙足踏上分離式鞋底即可穩固定位，同時標榜透氣又緩震。

adidas TRAE YOUNG鞋款同樣是懶人福音，訴求免綁鞋帶的拉環設計舒適包覆雙足，入腳處不怕卡腳難穿，並能提供適當的支撐性和舒適感，緩震效能讓步伐更有力。