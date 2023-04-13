板橋警分局表示信義派出所鐘芷緣（中）彭國城（左）鄭宇軒 （右）進行反詐騙宣導。（簡銘柱翻攝）

由於近年來詐騙案件頻傳，且詐騙手法日新月異，板橋警分局為提升民眾「識詐」、「阻詐」能量，與轄區亞東醫院聯手於醫院人潮尖峰時段，由信義派出所副所長周豊祥率領防詐宣導團隊進行反詐騙宣導，現場民眾對正妹女警更是吸睛亮眼，紛紛詢問真的是警察嗎？也對警方宣導反詐騙內容更有印象。

板橋警分局表示信義派出所女警鍾芷緣從小喜愛射擊運動，並自費練習射擊課程，曾多次於國內射擊運動比賽獲獎，亦是全國運動會射擊項目第一名，優異表現讓男警刮目相看，目前獲臺灣警察專科學校邀請擔任射擊課程助理教官。

亞東醫院配合政府目前防詐政策，利用院內大廳188吋大型電視，不定時撥放反詐騙宣導影片，院內看診、候診民眾等待時，能觀看影片了解目前新型詐騙方式、手法。

板橋警分局長黃南山呼籲，目前政府普發6000元的政策正熱門，特別提醒民眾提高警覺，睜大眼睛看清楚，普發現金正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，臉書或LINE上來源不明連結不要點，否則容易洩漏個資給詐騙集團，甚至還沒領到6000元反而損失更多金錢。