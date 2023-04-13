證期局指出，過去二年詐騙陳情案特別多的原因有二，一是2021年股市好，詐騙簡訊盛行，二是加強宣導下，愈來愈多民眾檢舉不法。詐騙陳情案從2020年下半年開始增多，2021年時暴增至439件，去年接獲民眾陳情報案多達636件，就檢舉案件早期都是檢舉非法證券期貨與外匯居多。

銀行局副局長林志吉則指出，銀行防詐措施分為二部份，一是針對行員臨櫃關懷提問、二是金融機構辦理網銀、行動銀行匯款轉帳時要增加警語。

在實體方面，今年3月底前要在存摺上加註警語，提醒民眾若涉及人頭帳戶是有法律責任的。另外，去年12月也有強化網銀約定轉帳相關風險控管，可以視客戶性質、相關風險程度高低，生效日不會是即日起生效，可改次二日生效。在共通性的異常態樣已要求金融機構內管機制。

在數位帳戶部分，近期銀行公會也列有常見異常態樣，轉知各銀行納入內部監控、訂定管控措施，自律規範滾動檢討。