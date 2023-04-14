從人氣台劇《華燈初上》延伸而成的露營實境節目《光露營就很忙了》，本周日(4/16)將在電視台首播，其中飾演會計小姐「雅雅」的江宜蓉，最近透露在比賽生火煮水時，左手壓到木炭爆開的顆粒，導致當場起了水泡，幸好緊急包紮後無大礙，隨後她「少了左手」繼續錄影，而傷勢現在已經康復，請粉絲不用太擔心。

據《TVBS》報導，江宜蓉回憶當時要一邊生火，一邊往前查看起火狀況，她當時手壓著地板往前看，起初以為壓到木屑，但其實是高溫的木炭顆粒，導致她當場左手起水泡，兩根手指被包起來，被其他人笑說像是在比中指，更虧她像頂了一隻「香腸手」。

而林心如先前被問到這次製作實境節目跟製作戲劇有何不同？她表示這次心情比較輕鬆，又加上都是跟認識的好朋友，過程很愉快，她也笑說錄影時常常尺度大開到「不能播的程度」。去年林心如自曝被網紅盜用名號在外招搖撞騙，又問她是否遇過瘋狂粉絲？她表示現在還有位粉絲會常寄信到她公司E-mail求跟蘇有朋結婚，讓她哭笑不得。

林心如、霍建華結婚7年感情穩定。（圖／中時資料照片）

林心如回憶說，這位粉絲寄信騷擾她已經好幾年了，內容就是自我介紹是誰，「我要跟蘇有朋結婚，請你幫我們辦婚禮」，讓林心如傻眼笑說：「她找不到蘇有朋的E-mail嗎？」並說下次要傳給蘇有朋看，「見證」該位粉絲的「毅力」，媒體問那沒有粉絲想跟林心如結婚嗎？她果斷回絕說：「沒有，因為我已經結婚了」，下輩子請早，笑翻眾人。