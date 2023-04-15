黃俊文平常喜歡去中央公園跑步，鍛鍊身體，城市裡難得的大片綠園和湖畔，自然景觀與生態，也為忙碌的紐約市居民提供一個紓解身心的空間。（李欣恬攝）

國家交響樂團在新任音樂總監準馬寇爾上任後，首度帶團隊出國巡演，別具意義。紐約時代廣場上、林肯中心艾莉絲圖莉廳外，也都可看見「台灣愛樂」的海報。（李欣恬攝）

國家交響樂團在新任音樂總監準馬寇爾上任後，首度帶團隊出國巡演，別具意義。紐約時代廣場上、林肯中心艾莉絲圖莉廳外，也都可看見「台灣愛樂」的海報。（國家交響樂團提供）

大衛格芬廳是紐約愛樂的常駐基地，長年音響待調整，在疫情間，總算有空檔重新裝修，調整內部，於去年重新開幕。（李欣恬攝）

位於紐約的茱莉亞音樂院，是全球最頂尖的音樂院之一，在疫情後難得再度開放外賓參觀，在享譽國際的台灣小提琴家黃俊文帶領之下，他也和台灣媒體分享他在茱莉亞的求學生活，以及現在在紐約的一天，是從清晨4點半開始。

黃俊文平時除了忙於國際巡迴演出，同時也是北藝大音樂系的小提琴專任助理教授，他平常在紐約時，會在4點半起床，和台灣的學生連線和教學，完成教學工作後，開始一天的行程。

黃俊文平常喜歡去中央公園跑步，鍛鍊身體，城市裡難得的大片綠園和湖畔，自然景觀與生態，也為忙碌的紐約市居民提供一個紓解身心的空間。

黃俊文來自台南，自小學琴，在恩師王麗雯的啟蒙之下，愛上小提琴演奏，13歲赴美國讀茱莉亞音樂院先修班，師事小提琴名師姜孝和李宜濠，在茱莉亞音樂院也一路讀到碩士班，讀了12年。

然而，在音樂院內部有個走廊，掛了歷屆畢業生合影，但卻找不到黃俊文和同學合照的照片，他表示，因為工作而錯過了拍畢業照的時間，其中一次還是為小提琴名家宓多里代打，那次的演出對他的音樂職涯也至多重要。

黃俊文透露，他和小提琴名家鄭京和的淵源，也是始於茱莉亞音樂院，當時他在學校裡的「保羅廳」演奏音樂會，鄭京和路過聆聽，便向學校要了他的e-mail，準備將他介紹給倫敦愛樂，參與演出樂團主辦的音樂會，後來也開啟了難得的師生緣分，黃俊文也連續多年前往韓國參加由鄭京和、鄭明和等人所打造的大關嶺音樂音樂節。

茱莉亞學院共有五層樓，以三科系組成，包括音樂、戲劇和舞蹈。因校方保護學生隱私，內部無法拍照，內部空間有學生學習所需的一切，能演出歌劇、音樂、戲劇和舞蹈的多功能表演廳，能供給錄音的錄音室，練琴的琴房、音樂大師班教室、教授教學的專屬琴房等，以及戲劇學生實習與製作道具的空間、黑盒劇場，舞蹈學生能運用的上課空間也很充足，有教室是透明玻璃，外頭過條街就是林肯中心，練習時能離夢想舞台更近。

整座紐約市皆滋養著黃俊文的音樂養成，除了資源豐富的茱莉亞音樂院，裡頭的舞蹈系、戲劇系也是學生開啟視野的來源，林肯中心、卡內基廳、大都會歌劇院、大都會博物館，也都是重要的藝術文化養成。

下午時段，黃俊文會開始專心練琴，為即將來臨的音樂會準備。紐約時間4月21日晚間8點，他將與國家交響樂團（台灣愛樂）在林肯中心大衛格芬音樂廳演出，曲目為布魯赫的蘇格蘭幻想曲。

大衛格芬廳是紐約愛樂的常駐基地，長年音響待調整，在疫情間，總算有空檔重新裝修，調整內部，於去年重新開幕。

這場演出，將會是國家交響樂團首度在美東演出，紐約愛樂的官方網站也在今年初預告這場演出，同為交響樂團屬性，由紐約愛樂介紹台灣愛樂給美國聽眾認識，這對於台灣樂團而言，是重要的里程碑。

此外，這也是國家交響樂團在新任音樂總監準馬寇爾上任後，首度帶團隊出國巡演，別具意義。紐約時代廣場上、林肯中心艾莉絲圖莉廳外，也都可看見「台灣愛樂」的海報投影，也是在疫情三年後，難得的台美文化交流。4月21日在紐約的演出結束後，也將陸續到華府、芝加哥演出。