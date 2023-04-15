2024年總統大選，民眾黨主席柯文哲出訪美國「面試」，期間他與紐約當地的台灣學生進行早餐會，談及2024選情，坦言他的民調支持度就是20%。媒體人吳子嘉認為，柯文哲就是藍綠的大票倉。

吳子嘉15日在《董事長開講》網路直播節目中認為，其實國民黨主席朱立倫定的調是對的，不管一階段、二階段、三階段，就是要整合柯文哲進來。

吳子嘉接著指出，副總統賴清德稱年輕人不要變成工具，就是想去挖民眾黨的票。柯文哲目前民調在20%左右，可說是賴清德唯一可以開發票源的票倉。

吳子嘉指出，國民黨的總統候選人要在很短的時間內，比如在1個月或2個月內，就要馬上把民調拉高，國民黨才會有士氣。國民黨7月份就要開全代會，所以國民黨總統候選人的民調，要在全代會之前，形成跟賴清德PK，那就要從柯文哲的支持度中去搶10%過來，還有國民黨再團結進來，民調看起來就會有一搏的力量，這是國民黨的算盤。賴清德也準備搶柯文哲的票，因為柯文哲的票容易鬆動，所以這是生死之爭。