原有意爭取國民黨新北市第11選區立委提名的議員劉哲彰，在新北市長侯友宜出面協調後，今（16）日凌晨宣布退選。對此，媒體人張禹宣指出，與侯友宜相比，民進黨主席兼總統候選人賴清德面對相同局面時，似乎沒能力去解決，他並諷刺，坐在龍椅上的賴不是「共主」，而是無法保護自己人的「金孫」。

張禹宣今在臉書發文表示，從侯友宜出面成功解決立委選舉分裂局面來看，國民黨內早已把他視為準總統候選人，他認為侯之所以能接連迅速且成功地整合，關鍵就在於被整合者對國民黨2024重返執政有充足信心。

反觀賴清德，張禹宣指出，賴在黨內遭英系猛扯後腿，從台北市議員王世堅對上立委何志偉，到基進黨籍吳欣岱挑戰立委高嘉瑜等事來看，英系擺明就是要清除賴身邊的大將、要讓他難堪。

張禹宣提到，除了上述兩個英系明顯扯後腿的選區，民進黨另外在14個立委選區陷入了分裂狀態，需要靠民調對決分出勝負，但賴清德卻沒有任何籌碼與能耐可保護自家子弟兵，並和盟軍進行整合，與侯友宜相比，兩者高下立判。因此張禹宣直言，坐在龍椅上的賴清德不是定於一尊的共主，他充其量只是個受盡擁戴與保護、但是當其派系被太后迫害時，卻無法庇蔭他們的金孫。