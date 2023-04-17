民進黨2024第一波立委初選民調今（17）日登場，現任立委何志偉為鞏固台北市第2選區（士林、大同），近期勤跑基層，和市民展開溫馨互動。何志偉今於臉書PO出，自己站在宣傳車上為支持者唱生日快樂歌的影片，他一開嗓，精湛歌藝讓網友直呼厲害。

何志偉表示，昨天遇到小壽星！立刻幫他唱生日快樂歌。他還像選歌一樣，說了一句「生日快樂，就決定是你了」。同時何志偉也沒忘記提醒網友，「遇到志偉的快樂小車（宣傳車），記得跟我揮揮手喔」。

而從何志偉PO的影片也可以看到，當他站在宣傳車上拜票時，有一群小孩衝了出來跟他握手、致意，接著何志偉說，「我要開始唱生日快樂歌了，我SOLO」，隨即就用醇厚的男聲唱出改編版的「生日快樂歌」，小朋友們聽到也是一陣歡呼。

對於何志偉親民唱歌的舉動，網友紛紛留言，「唱的也太好了吧」、「唱得太有韵味了」、「歌聲感動孩子們的好委員」；另外也有支持者喊話，「上骨力志偉委員，一起支持委員」、「相忍為國！團結勝選！台灣優先」、「今天晚上記得唯一支持何志偉」。