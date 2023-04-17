根據網路貼文和員工說法，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海廠工人上週末得知廠方計劃削減績效獎金後，正透過社群媒體向執行長馬斯克（Elon Musk）陳情，並訴諸中國民眾支持。

路透社報導，這類文章上週末開始出現在百度貼吧等論壇，一些人甚至翻牆上馬斯克擁有的推特（Twitter）發文給馬斯克、他的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）以及特斯拉官方帳號。

馬斯克在推特一篇關於「太空探索科技公司」（SpaceX）發射的貼文，下方有人回覆寫道：「請關注一下特斯拉上海廠前線員工績效（獎金）被任意刪減的問題。」

2名員工告訴路透社，上週末主管告知他們季績效獎金會被刪減。這筆獎金是按工廠表現發放。

他們說，詢問原委時，特斯拉主管提到「安全事件」。幾篇網路貼文宣稱，上海廠員工是因為今年一處工廠傳出員工死亡而遭受不公平懲處。

特斯拉和馬斯克尚未對此發表評論。