新北市長侯友宜今到樹林區與里長座談，會中就移工亂接電問題易引發火災、鹿角溪清淤工程等案進行討論。樹林區里長聯誼會會長廖文斌表示，感謝市長帶領各局處下鄉了解處理樹林區建設及需求，是全國六都中最有效率的最親民的榜樣，期望市長未來更上一層樓，大家一定全力支持。

面對里長力拱選總統，侯友宜低頭看報告沒多表示意見，致詞強調里長反映的很多事都是人民最關心的事，里長面對這些問題就快速解決，或請區長先解決，「施政沒有分誰是誰，人民最大」。

各里里長提出的9項新案進行討論，有里長反映樹新路沿線有保安市場、博愛市場，近年又興建許多社區，及大型百貨公司、影城進駐，致車流量龐大、交通事故頻繁。對此交通局將辦理會勘，針對樹新路全線的交通號誌及標線進行整體改善規畫。

另有關學成路與佳園路口的台電配電廠周邊光源不足，經經發局協調，變電所將所屬景觀燈更換為亮度較高之LED燈，以提升照明亮度。塔寮坑溪畔人行步道地坪破損則由水利局進行翻修改善，其餘包含鹿角溪清淤以及路面凹凸不平，雨後容易積水等民生相關議題，市府各局處代表亦一一說明。

此外，與會的立委蘇巧慧也提及中央有「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，希望教育局能積極爭取經費，侯友宜則稱不只是孩童安全，台灣將進入超高齡化社會，長者行的安全也有很大的努力空間，呼籲駕駛要禮讓行人。

民政局長柯慶忠表示，自2019年行動治理座談會以來，樹林區各里長提案反映共計111件，至今已解列108件，僅餘3件由公所自行追蹤列管，執行達成率97％。行動治理以實際行動協助里長解決問題，使府、區共治更加成熟，有效深化里鄰服務。