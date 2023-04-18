大陸商務部日前公告，將對台灣限制大陸的2455項產品進口啟動貿易壁壘調查。新黨副發言人游智彬對此表示，過去大陸對台灣的讓利，但台灣不但沒珍惜還處處挑釁，大陸這個動作「剛好而已」。游智彬感嘆表示，蔡政府缺乏智慧使人民承受苦果，實在是非常缺德。

經濟部15日證實，我方WTO代表團收到通知，陸方12日已遞交申請貿易壁壘調查。中國商務部本次就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，合計農工產品共2,455項，且大陸發布的調查期限是到2024年1月12日，即台灣總統大選前一天，被認為具有高度政治意涵。

游智彬今(18)日接受《中評社》訪問時表示，過去台灣對於大陸的讓利沒有珍惜，反而處處挑釁對方，導致陸對台展開貿易壁壘調查，這顯示蔡政府缺乏智慧，讓人民承受苦果。游智彬直言，蔡政府執政後，許多作為都在反中，因此大陸這舉動「剛好而已」。

游智彬透露，陸對台灣限制大陸的2455項產品進口啟動貿易壁壘調查，若以農產品而言，因農產品產業鏈非常大，不僅涉及到農民的生計問題，恐連菜市場攤販也將被影響。游智彬直言，台灣很依賴大陸經濟，但社會卻充斥反中氛圍，若繼續下去不改變，「就是等著讓別人來收拾你」。