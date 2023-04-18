針對康軒國一下冊生物課本將「馬鈴薯」稱為「土豆」，教育部長潘文忠昨（17）日表示相當驚訝，並稱出版社若誤寫，會請他們更正。國民黨桃園市議員黃敬平感嘆道，潘文忠等人針對此做政治化解讀和攻擊，而不去正視民生需求匱乏、外交潰敗以及經濟成長困境等實際面問題。

黃敬平今日在臉書直言，「凡事政治化，就是不肯問題正視化」，並提到教育是國本，而不是操作的舞台，他指出，課本中提到土豆的原因，是為了告訴孩子們在正確溝通上使用「學名」的重要性，因為若只是使用俗名，很容易產生諸多理解上的誤會。

黃敬平舉例，火雞在美國叫turkey，在土耳其卻叫hindi，但火雞的學名世界上只有一個，叫Meleagris。

黃敬平感嘆表示，包括潘文忠及一些人士，對此做政治化解讀和攻擊，而不去正視民生需求匱乏、外交潰敗以及經濟成長困境等諸多實際面問題，且若真要講教育，台灣的國防教育、國際視野教育、思辨能力培養反而才更重要。