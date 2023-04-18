台東一名男子去年透過交友軟體認識女子並短暫交往，但女子隔1個月仍決定回到原本男友身邊，對他提分手，沒想到難子一怒之下在住家直接硬上對方，事後辯稱是你情我願，還說有用「女上男下」的體位，女子說當時是擔心激怒對方才會委屈配合，法官仍依強制性交罪，處3年8月徒刑。

判決出指出，男子去年1月透過交友軟體認識女子，女子隔月表示想與原本的男友繼續交往，要與男子結束關係，男子不滿之下在住家性侵對方，女子當下因擔心男子對她不立，等男子洗澡完才故做鎮定離去，並決定報警提告；男子辯稱當天他因心情不好喝了酒，女方主動上前擁抱並親吻，當時2人有「女上男下」體位，認為彼此是合意性交。

男子辯護人稱，女子證詞前後矛盾及刻意避重就輕，且2方曾交往過一段時間，案發前一天曾發送傾吐愛意簡訊，性行為過程中也有配合，還說若女子當時遭性侵，應該可以大聲向同住的男子母親呼救；女子表示當時男子問她「你不是喜歡我嗎」語氣很兇，還說「就叫妳在上面一下，是會怎樣」，她擔心激怒對方才會配合性愛動作，也等到對方洗完澡才離開。

法官檢視兩人的訊息，案發後女方曾傳送訊息說「我是不是一直說不要」，男子回應「那你現在想怎樣」、「告我嗎」等訊息，並未否認性侵一事，法官判定性侵犯行屬實，審酌陳男為旅宿業主管、月薪4萬等情，依犯強制性交罪，處3年8月徒刑，全案還可上訴。