女星謝忻曾在英國留學，還當過中學的音樂老師，偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎；她時常分享運動狀態的照片，近日謝忻去超商買水，可是沒有帶錢，店員挺身而出幫忙付了，令她直呼：「台灣最美的風景始終是人！」

謝忻昨（24）日在社群平台發文透露要參加國家地理路跑活動，於是凌晨4點半就起床到超商購買能量飲，到櫃台準備用行動支付結帳時卻被告知系統正在維修中，不支援扣款服務，讓沒睡飽又沒帶現金的謝忻瞬間清醒，她和店員求助「可是我等一下要比賽馬拉松欸…」、「我得直接搭Uber去會場…」、「我這樣會跑到睡著耶…」、「我要跑21公里真的很累…」，她自嘲自己的行為是標準的情緒勒索，沒想到對方很老實回應要幫她買，讓謝忻感動保證：「我就住在附近，我一比賽完就拿錢來還你！你不認得我對嗎？」

店員沒有認出謝忻身份，還體貼說「沒關係，明後天再還我就好了。」同時鼓勵她好好比賽，事後謝忻有感而發「好人一生平安！重點是他並不認得我啊！台灣最美的風景始終是人！謝謝他的能量飲讓我今天的成績破Personal Best！」而謝忻說到做到，今天下午已經還錢給超商店員。