藝人黃沐妍（小豬）日前與卞慶華、田舞陽、朱宇謀（Wish）等人共組登山團，一行人浩浩蕩蕩挑戰台灣百岳之一的鈴鳴山。豈料，途中竟發生有同行友人在迷路後失聯的驚險小插曲，所幸最後眾人皆平安返家，而今(30)日傳出當時迷路的山友之一便是女星謝忻。

據《三立新聞網》報導，謝忻據聞當時與其他山友們一同相約爬山，然而她與另2位山友卻在途中不慎走失，讓同行的人非常擔心，所幸最後幾人成功會合。對此，謝忻的經紀人也回覆：「最後大家都有平安回來，希望大家登山一定要注意安全」。

事實上，女星黃沐妍日前曾在IG中發文描述了整個事件的經過，表示在一次登鈴鳴山的旅途中，有幾位山友不慎迷路的小插曲，指出：「有同伴為了提前五分鐘開爬閂山，走錯了路，傳了迷路圖文，就消失了。」無論電話聯繫還是在山裡呼喊皆未有回應，讓她以及同行的友人都嚇得不輕，除了有人來回奔走，到可能的地點找人，而卞慶華也趕忙拿出空拍機到各個山頭搜尋迷路者的蹤跡。

所幸在事隔一個多小時後，迷路者與大部隊終於會合，也一起拍了了大合照，而黃沐妍經歷過這場驚魂記後，也在貼文中表示要「慎選山友」。而謝忻也在登山後發文透露心境，坦言：「在征服山的過程中是敬畏，在平安下山的過程中是留戀。」