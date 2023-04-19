高雄再添一座新地標！遠看宛如巨型鯨魚棲息港灣的「高雄港旅運中心」，就座落於輕軌「旅運中心（C9）」站旁，是國內唯一全3D曲面帷幕永續綠建築，銀灰色流線型外觀充滿未來科技感。位於3樓的海岸步道，更擁有第一排環港視野，成為高雄港邊最佳觀海新景點，廣納來自海外旅客及市民，眺望水岸美景，盡享專屬海洋城市的迷人魅力。

高雄港旅運中心。(攝影/上：黃敬文、下：Carter)

疫後重啟海上國門 高雄港喜迎雙國際郵輪到港

國際郵輪來了！高雄港務分公司於3月6日在高雄港旅運中心舉辦郵輪首航啟用典禮，喜迎「七海探索者號」及「威士特丹號」2艘國際郵輪同時造訪，前者為首航高雄、掛靠在新落成啟用的「高雄港旅運中心」；後者已多次造訪高雄港，重返3年前靠泊的「高雄蓬萊旅運中心」。這次高雄港雙旅運中心不僅迎接雙郵輪靠港，且為疫情之後，睽違300多天首次有國際郵輪來到臺灣，也象徵高雄港重啟海上國門，意義甚大。

高雄港雙旅運中心成形，左為停靠高雄蓬萊旅運中心的「威士特丹號」；右為停靠新落成啟用的高雄港旅運中心的「七海探索者號」。(圖片提供/臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司)

馬紹爾籍豪華郵輪「七海探索者號」停靠高雄港旅運中心。(攝影/Carter)

高雄港旅運中心內部空間挑高15米，灰白色圓弧牆面加上燈光點綴，散發著歌劇院般氛圍。(攝影/黃敬文)

規劃興建近10年、斥資45億元打造的高雄港旅運中心，由臺灣宗邁建築師事務所，與美國RUR Architecture D.P.C共同設計，以海浪流體動態為設計意象，外觀充滿未來感的3D曲面金屬帷幕，內部空間挑高15米，灰白色圓弧牆面呈現不規則曲線美感，加上燈光點綴，讓海洋國門有著歌劇院般的迷人氛圍。

高雄港旅運中心戶外景觀。(攝影/黃敬文)

可供25萬噸級郵輪靠泊 3樓海岸步道最熱門

這座地上15層、地下2層的鋼骨構造建築，可供25萬噸級郵輪靠泊，並分為塔樓及裙樓兩部分，較高聳的塔樓將引進新創科技產業進駐，裙樓則提供國內外郵輪入出境通關服務。

從「七海探索者號」眺望全新啟用的高雄港旅運中心3樓海岸步道。(攝影/Carter)

馬紹爾籍豪華郵輪「七海探索者號」3月6日靠泊高雄，吸引約600名旅客下船觀光。(攝影/Carter)

裙樓內部空間設有新穎舒適的旅客服務中心，除設置外幣自動換幣機及自動退稅機供旅客使用外，更配備2台全臺首創的「多國語言同步翻譯機」可翻譯中、英、日、韓等4國語言，方便旅客在地觀光及交通資訊諮詢服務使用；另外，免稅商店未來將由昇恆昌進駐，提供免稅商品販售服務，滿足通關旅客消費所需。

位於2樓的旅客服務中心設計新穎，提供旅客退稅、兌幣、旅遊諮詢及充電、WIFI等服務。(上：攝影/黃敬文、下：攝影/李佩蓉)

為提供旅客快速、便捷的通關服務，2樓通關區共設有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯；移民署櫃檯位於2樓，並設有自動通關申請室，以便國人申辦自動通關；1、2樓由關務署與海巡署建置12部X光機，與人工查驗通關相比加速許多。

位於2樓通關區共設有22道人工櫃檯及4道自動通關櫃檯，為提供旅客快速、便捷的通關服務，(攝影/Carter)

從室內走到戶外，面積達1,500坪，視野遼闊的3樓海岸步道，成了高雄港親臨水岸觀景的最佳新景點！一面與高雄流行音樂中心遙遙相望，另一面藍天碧海環繞，居高臨下觀賞大小船隻航行停泊，當有豪華國際級郵輪靠泊，更是高雄港獨特限定美景。

3樓海岸步道面積達1500坪，提供市民、郵輪旅客登臺觀景，當有豪華國際級郵輪靠泊，更是高雄港獨特限定美景。(攝影/李佩蓉)

郵輪旅客首訪高雄 讚嘆：最美的風景是人

「七海探索者號」豪華郵輪帶來約600名旅客，一對來自美國德州的夫妻第一次到訪臺灣，參與團體行程，走訪佛光山佛陀紀念館及蓮池潭等景點。兩人對蓮池潭的龍虎塔「從龍口進、虎口出，會帶來Good Luck！」印象深刻；午餐安排停留美濃品嚐客家料理，也讓他們直呼好美味！

捷運美麗島站「光之穹頂」。(攝影/黃敬文)

來自美國加州的Sachs和Artmento，首站則前往捷運美麗島站一睹義大利藝術家水仙大師「Narcissus Quagliata」歷時4年半完成的「光之穹頂」風采，大讚是世界最美麗的玻璃藝術！他們分享前往駁二藝術特區旅途中的小插曲，因無法順利搭乘捷運，兩人尋找附近旅館協助叫計程車，最終才能順利抵達駁二，走逛文創店鋪、欣賞公共藝術品，她們說：「大家都很友善幫忙，這趟最美的風景，絕對是人！也希望未來能有更多時間參觀。」

來到駁二、高雄流行音樂中心、高雄展覽館附近旅遊觀光的遊客，不妨就在「旅運中心站（C9）」下車，橫跨馬路30秒即可到達最佳的觀海新景點—「高雄港旅運中心」，與這超有辨識度的地標合影，並飽覽海景無限的水岸風光。

為進行內部動線配置優化調整，後續調整期間將暫不開放，最新消息可至高雄港務分公司臉書查詢。

官網：高雄港務分公司

臉書：臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司

本文作者：王亭云

(本文摘自《高雄畫刊》2023/04)