【全程字幕】堅偉大戰未停歇！何志偉赴士檢按鈴申告 怒嗆「從來沒有攻擊過王世堅」

民進黨第二選區（士林、大同）立委初選備受矚目，現任立委何志偉昨(18)日呼籲初選對手、台北市議員王世堅「好好討論公共政策」。何志偉強調，他提出多項民生相關法案以及在外交的打拚，都是能勝任立委職務的鐵證，「我會繼續努力，為大家拚更好的未來」。

「行行業業挺志偉！」何志偉昨在臉書指出，包括廚師、律師、健身房、中醫師、燈飾業以及蔬菜公會等，並始終相信顧好各行各業，就是顧好台灣的未來。他說，這場選舉確實很辛苦，但是各行各業的人、每個人都有自己各自的故事，他要特別感謝行行業業因為一通電話、一個短訊就來挺他，「每個人、每一天怎樣做人、做事，大家都看在眼裡」。

何志偉也提到，他是1280月票原始提案人，現在經過規劃後，即刻要變成1200月票，讓他非常開心。何志偉也向初選對手王世堅喊話，呼籲好好討論公共政策。

何志偉強調，他在立委任內有提出多項民生相關的法案，以及在外交的打拚，過去就有跟駐美大使蕭美琴東奔西走，都是他能勝任立委職務的鐵證，「我會繼續努力，為大家拚更好的未來，拚出更好台灣給下一代」。

何志偉今(19)日也PO出兩張照片，上面寫道「就是今晚，晚上6點到10點，電話民調全力支持，請你跟你的朋友幫忙顧電話」、「就是今晚，幫忙顧電話，挺台灣挺志偉，電話民調全力支持」，呼籲大家力挺他，讓他能在初選時出線。